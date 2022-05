Ateliers maquette & écriture : Donnez forme à l’histoire de la Courrouze ! Pavillon Courrouze Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Ateliers maquette & écriture : Donnez forme à l’histoire de la Courrouze ! Pavillon Courrouze, 11 janvier 2020 14:00, Rennes. 11 janvier – 15 février 2020, les samedis Sur place Gratuit, ouvert à tous 4 nouveaux ateliers pour donner forme à l’histoire de la Courrouze À travers 4 nouveaux ateliers, vous êtes invités à penser, toucher, construire un parcours mémoriel destiné à faire raisonner, rendre visible et accessible l’histoire de la Courrouze. ✅ 11 Janvier : J’imagine – Atelier maquette ✅ 25 janvier et 8 février : Je partage – Ateliers écriture ✅ 15 février : Je fabrique – Atelier maquette + infos sur www.lacourrouze.fr Je participe : ici _ _ _ _ _ _ DONNEZ FORME À L’HISTOIRE DU QUARTIER À la suite des ateliers en cours, un grand atelier se déroulera au Printemps pour concevoir les objets que vous avez imaginés. À terme, ces objets formeront un parcours pérenne dans le quartier. Ce projet s’inscrit dans le cadre du jumelage culturel entre Les Champs Libres et le quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze _ _ _ _ _ _ INFOS PRATIQUES > Ouvert à tous & gratuit > Rdv à 14h au Pavillon Courrouze 40 rue des Munitonnettes, Rennes > Accessible à vélo & en bus (lignes C6 et 59) _ _ _ _ _ _ CONTACT Théâtre A l’envers alenvers@orange.fr / 06 31 37 24 78 Pavillon Courrouze 40 rue des munitionnettes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 11 janvier 2020 – 14h00 à 17h00

samedi 25 janvier 2020 – 14h00 à 17h00

samedi 8 février 2020 – 14h00 à 17h00

samedi 15 février 2020 – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00

