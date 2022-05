Ateliers Maquette – Donnez forme à l’histoire de la Courrouze Pavillon Courrouze Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ateliers Maquette – Donnez forme à l’histoire de la Courrouze Pavillon Courrouze, 23 novembre 2019 14:00, Rennes. 23 novembre – 8 décembre 2019 Sur place Gratuit – Ouvert à tous Donnez forme à l’histoire de la Courrouze Nouveaux rendez-vous pour le projet de parcours mémoriel à la Courrouze ! Les 23 novembre, 6 et 7 décembre participez à 3 ateliers maquette autour d’un goûter partagé (vos spécialités sont les bienvenues) Evenement facebook : facebook.com/events/716138365558760 _ _ _ _ _ _ QUELLE EST LA FORME DE LA MÉMOIRE ? C’est la question que se posent le poète urbain Adrien Lecoursonnais & l’architecte Jacques Ligot et à laquelle ils tenteront de répondre au cours des prochains mois avec votre complicité pour co-concevoir un parcours mémoriel du quartier. Amateurs d’histoire ou simples curieux, vous êtes invités à penser, toucher, construire ce parcours destiné à faire raisonner, rendre visible et accessible l’histoire de la Courrouze. Au long d’explorations urbaines, de rencontres, d’ateliers de maquette et d’écriture puis d’un grand atelier ouvert au Printemps, des objets racontant autrement nos histoires prendront forme. À terme, ces objets formeront un parcours pérenne dans le quartier. Ce projet s’inscrit dans le cadre du jumelage culturel entre Les Champs Libres et le quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze _ _ _ _ _ _ INFOS PRATIQUES Ouvert à tous & gratuit Rdv à 14h au Pavillon Courrouze 40 rue des Munitonnettes, Rennes Accessible à vélo & en bus (lignes C6 et 59) _ _ _ _ _ _ CONTACT Théâtre A l’envers alenvers@orange.fr / 06 31 37 24 78 Pavillon Courrouze 40 rue des munitionnettes 35000 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 23 novembre 2019 – 14h00 à 18h00

samedi 7 décembre 2019 – 14h00 à 17h00

dimanche 8 décembre 2019 – 14h00 à 17h00

