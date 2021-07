Rennes Carré Duguesclin du Thabor Rennes RENNES. Pasture with cows – Les tombées de la nuit Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

RENNES. Pasture with cows – Les tombées de la nuit, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Rennes. Spectacles

Spectacles / vendredi 9 juillet Pasture with cows – Les tombées de la nuit Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet /

Spectacles Exporama vendredi 9 juillet / Carré Duguesclin du Thabor Pasture with cows – Les tombées de la nuit Par le collectif Captain Boomer. Une peinture monumentale aux accents bucoliques prend vie au beau milieu de la ville, brouillant la frontière entre art et réalité, entre ville et campagne. Comme une peinture vivante qui aurait figé le temps et vous y aurait plongé. Vous êtes invité à vous assoir dans ce cadre géant, à plonger dans un état contemplatif au rythme majestueux des vaches et d’un monde pastoral fantasmé. Quartier : Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet /

Infos pratiques TarifsGratuit RenseignementsCarré Duguesclin du Thabor www.lestombeesdelanuit.com/

Carré Duguesclin du Thabor

2021-07-09

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Carré Duguesclin du Thabor Adresse Carré Duguesclin du Thabor Ville Rennes lieuville Carré Duguesclin du Thabor