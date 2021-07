RENNES. Pasture with Cows • Collectif Captain Boomer / Les Tombées de la Nuit, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Rennes.

Spectacles Du vendredi 9 juillet au dimanche 11 juillet / Carré Duguesclin, parc du Thabor • Entrée : place Saint-Melaine Pasture with Cows • Collectif Captain Boomer / Les Tombées de la Nuit Personne n’a oublié le cachalot échoué à Rennes en 2016, sur le Quai Saint-Cyr… Dans ce happening écologique et poétique, autour de l’animal de 30 tonnes et 15 mètres, le collectif anversois Captain Boomer explorait les limites entre fiction et réalité, interrogeant notre crédulité, notre capacité à jouer, et surtout, notre rapport aux enjeux environnementaux. Cinq ans plus tard, l’équipe de Bart Van Peel revient à Rennes avec une installation de plein-air en tableau vivant : quelques vaches paissent au milieu d’un cadre de tableau géant, au sol. Une peinture rurale bucolique estompant les frontières entre art et réalité, ville et campagne, et qui poursuit ce questionnement sur notre rapport à la nature. Quelques vaches vivent paisiblement à leur rythme majestueux à l’intérieur d’un cadre géant où le public est invité à prendre place : les Belges de Captain Boomer, grands maîtres du décalage, inventent un tableau vivant en plein centre-ville, bouleversant notre rapport à l’art. Plus vrai que nature, il fait irruption dans le réel et immobilise le temps. Dans cette expérience de la contemplation, du vagabondage de l’esprit, du ralenti, une série de frontières s’estompent, disparaissent. Fiction, représentation ? À la fois hyper réaliste et hyper fantaisiste (avec sa bande-son diffusant des extraits de discours sur l’art et la beauté, ses performances et scénettes cocasses), Pasture with Cows mêle les niveaux de lecture et de ressenti. Cette scène pastorale archétypale et classique, épuisée depuis longtemps par la représentation picturale, interroge en rebond notre relation à l’animal, à l’industrie du bétail, aux droits des animaux, etc. Ce nouvel espace social, où les enfants caressent les animaux et où les adultes se confrontent à leur état d’esprit, invite à l’interrogation, au retour sur soi, au débat. Et bien sûr, le bien-être de ces vaches est pris en compte avec le plus grand soin par l’équipe de Captain Boomer (espace, nourriture, tranquillité, environnement). > Gratuit, sans réservation. Quartier : Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet /

Infos pratiques Organisé par : Les Tombées de la Nuit Horaires14h30 à 20h30 TarifsGratuit www.lestombeesdelanuit.com/

Carré Duguesclin, parc du Thabor • Entrée : place Saint-Melaine



2021-07-09