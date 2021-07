Rennes Parc de Bréquigny Rennes RENNES. Partir en Livre – Mer & Merveilles Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Ateliers et jeuxSpectacles jeudi 8 juillet / Parc de Bréquigny Partir en Livre – Mer & Merveilles La Balade des Livres propose des espaces créatifs et récréatifs mer & merveilles, avec des créatures marines féériques… ou pas… Les jeunes pourront s’installer pour quelques heures ou pour toute la journée. Au programme : lectures, fabrication de papier et créations d’histoires avec des auteur.e.s. Un accueil « accès aux droits » et des activités sur le thème de l’égalité femme/homme sont également accessibles aux parents. Lire, écrire, créer, plaisir, partager seront les maîtres mots de cette journée. Quartier : Bréquigny /

Infos pratiques Organisé par : La Balade des Livres Horaires14h à 18h TarifsGratuit AccèsBus C5 – Lycée de Bréquigny RenseignementsParc de Bréquigny 15 Avenue Georges Graff 35200 Rennes

2021-07-08

