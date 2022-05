Partir en livre Parc saint Martin – canal Saint Martin à Rennes le 13 juillet Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Partir en livre Parc saint Martin – canal Saint Martin à Rennes le 13 juillet, 13 juillet 2020 14:00, Rennes. Lundi 13 juillet 2020, 14h00 Sur place Gratuit 0686773797 Des journées d’accueil des jeunes de 3 à 15 ans dans les parcs rennais pour donner ou redonner l’envie de lire !Une initiative du ministère de la culture Partir en livre à Rennes Parc saint Martin – canal Saint Martin à Rennes le 13 juillet Canal Saint Martin – 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine lundi 13 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Parc saint Martin - canal Saint Martin à Rennes le 13 juillet Adresse Canal Saint Martin - 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Parc saint Martin - canal Saint Martin à Rennes le 13 juillet Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Parc saint Martin - canal Saint Martin à Rennes le 13 juillet Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Partir en livre Parc saint Martin – canal Saint Martin à Rennes le 13 juillet 2020-07-13 was last modified: by Partir en livre Parc saint Martin – canal Saint Martin à Rennes le 13 juillet Parc saint Martin - canal Saint Martin à Rennes le 13 juillet 13 juillet 2020 14:00 Parc saint Martin - canal Saint Martin à Rennes le 13 juillet Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine