Quand on a rien à dire par Topel Théâtre Parc Saint Cyr, 8 mai 2022 15:00, Rennes. Dimanche 8 mai, 15h00 Sur place entrée libre fettaar.35@gmail.com 3 comédiens chanteurs vous entraineront dans Montmartre, celui du poète parolier Bernard Dimey, son humour à fleur de pavé, sa verve drôle, émouvante, tendre, féroce, mélancolique ou caustique. «Quand on à rien à dire» par Topel Théâtre. 3 comédiens chanteurs vous entraineront dans l’univers de Montmartre, celui du poète parolier Bernard Dimey, son humour à fleur de pavé, sa verve drôle, émouvante, tendre, féroce, mélancolique ou caustique.Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là”, et la Ville de Rennes Parc Saint Cyr 56 rue Papu 35043 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine dimanche 8 mai – 15h00 à 16h00

