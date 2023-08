Ciné plein air au Parc Saint Cyr – Avant séance Parc Saint-Cyr Rennes, 29 août 2023, Rennes.

Dans le cadre de la projection en plein air « En corps » de Cédric Klapisch en partenariat avec l’association Clair Obscur et la Ville de Rennes, des avant-séances vous sont proposés dès 17h. Mardi 29 août, 17h00 1

De 17h à 23h

Dans le cadre de la projection en plein air « En corps » de Cédric Klapisch en partenariat avec l’association Clair Obscur et la Ville de Rennes, des avant-séances vous sont proposés dès 17h.

Au programme :

Visite du quartier Bourg l’Evêque sur la thématique du Matrimoine . Balade proposée par Destination Rennes en partenariat avec la bibliothèque Bourg-L’Evêque. Au départ du Bacchus à 17h et sur inscription par mail : c.colin@rennesmetropole.fr

Grimpe d’arbres et lectures perchées avec l’association Là-Haut et la bibliothèque du Bourg l’Evêque

-> Foodtruck et buvette sur place

Et retrouvez votre film dès 21h30 :

« En Corps », France, 2022, 1h58 : Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Élise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Elle va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Élise va tenter d’apprendre à danser autrement et à retrouver un nouvel élan de vie.

Cédric Klapisch est passionné de danse et le montre dans cette lumineuse reconstruction d’une danseuse blessée.

Bande annonce ici : https://www.youtube.com/watch?v=WMqIkiI6fAA

Parc Saint-Cyr 11 Rue du Pré de Bris, 35000 Rennes, France Rennes 35000