Parcours : Le Matrimoine de Bourg-L’Evêque parc Saint-Cyr Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Parcours : Le Matrimoine de Bourg-L’Evêque parc Saint-Cyr Rennes, 29 août 2023, Rennes. En lien avec la thématique des cinés en plein air « Les Héroïnes » cet été, nous vous proposons le 29 août en amont de la projection _En corps_ au parc Saint-Cyr, une **visite guidée** autour du **Ma… Mardi 29 août, 17h00 1 Du 2023-08-29 17:00 au 2023-08-29 18:00. De 17h à 18h

En lien avec la thématique des cinés en plein air « Les Héroïnes » cet été, nous vous proposons le 29 août en amont de la projection En corps au parc Saint-Cyr, une visite guidée autour du Matrimoine dans le quartier de Bourg l’Evêque. Au cœur du quartier Bourg-L’Evêque, le parc Saint-Cyr et ses abords vous révèleront l’emprunte dessinée par les femmes depuis plusieurs siècles, de l’activité de blanchisserie à la maison de retraite, au street art et à l’architecture du 21e siècle. Un guide de Destination Rennes vous accompagnera sur un parcours à pieds d’1h. Celui-ci démarrera du Bacchus et s’achèvera devant la MJC La Paillette. La balade sera ponctuée de lectures en partenariat avec la bibliothèque du Bourg-l’Evêque. A l’issue de la balade, vous regagnerez le parc St Cyr, site du ciné plein air où vous pourrez profiter des animations en avant-séance, de restauration, buvette sur place en amont de la projection à 21h30 de « En corps » de Cédric Klapisch. -> Places limitées à 30 personnes – Inscription par mail : c.colin@rennesmetropole.fr parc Saint-Cyr Parc du domaine de St-Cyr, Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu parc Saint-Cyr Adresse Parc du domaine de St-Cyr, Rue Papu, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville parc Saint-Cyr Rennes latitude longitude 48.110908;-1.699584

parc Saint-Cyr Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/