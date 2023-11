Epitech Rennes au Salon Grandes Écoles de Rennes de l’Étudiant Rennes Parc Expo Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Epitech Rennes au Salon Grandes Écoles de Rennes de l’Étudiant Rennes Parc Expo Bruz, 18 novembre 2023, Bruz. Epitech Rennes au Salon Grandes Écoles de Rennes de l’Étudiant Samedi 18 novembre, 09h00 Rennes Parc Expo Entrée gratuite sur inscription Samedi 18 novembre 2023, vous avez rendez-vous avec votre avenir ! Le salon de l’Étudiant des Grandes Écoles de Rennes vous donne rendez-vous au Parc Expo Rennes Aéroport pour préparer votre futur ! Pour affiner votre projet d’orientation, de nombreux professionnels et spécialistes des Etudes Supérieures seront présents pour vous aider dans vos choix de filières d’études et les différents métiers possibles. Depuis près de 25 ans, Epitech est l’école de référence en expertise informatique. Rendez-vous sur le stand I22 dans le Hall 2/3, pour découvrir comment l’école Epitech Rennes façonne les futurs leaders de l’informatique. Ne manquez pas cette occasion d’échanger avec les équipes et les étudiants et vous aussi rejoignez Epitech Rennes, où l’avenir informatique se programme dès aujourd’hui. Rennes Parc Expo Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.letudiant.fr/compte/salon/authentification.html?referer=https%3A%2F%2Fmy.letudiant.fr%2Faccount%2Fprovider%2Fsaml%2Fsalon »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

