la Gueulante, une sans existence fixe qui trimballe son caddy avec elle raconte avec dérision son quotidien. Elle chante aussi et rêve de découvrir le Jura.

« Le charivari du monde » de Eugène Durif par la Cie Les coriaces
"Ici, la Gueulante, une sans existence fixe qui trimballe son caddy avec elle raconte avec dérision son quotidien. Elle chante aussi et rêve de découvrir le Jura.

Organisé par la FETTAAR "Théâtre ici et là!" et la Ville de Rennes

Parc du Thabor
Parc du Thabor 35708 Rennes
Quartiers Centre
Ille-et-Vilaine

dimanche 5 juin – 15h00 à 15h45

Heure : 15:00 - 15:45
Age minimum 12
Age maximum 99

