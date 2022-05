Ecoute, écoute Parc du Thabor, 26 août 2020 11:00, Rennes.

26 et 27 août 2020 Sur place entrée libre (jauge limitée dans le kiosque)

Le Bon Accueil propose trois diffusions sonores mêlant sons environnementaux, électroniques et musicaux au kiosque du parc du Thabor

Dawne Scarfe (UK), Bee strings

L’installation « Bee strings » proposée par Dawn Scarfe est basée sur le fréquence de battement d’un aile d’abeille (200hz) qui sur la gamme équivaut à un sol/sol# (2), cette composition pour haut-parleurs mélange sons d’abeilles et de violon. La force et la poésie de cette oeuvre repose sur la simplicité de son principe et des rapports entre musique et nature.

Félicia Atkinson (FR), Night vision, it touched my neck

Félicia Atkinson prend comme source les ultrasons de chauve-souris en voie de disparition de l’Indiana, enregistrés par Stuart Hyatt alias Field Works, pour composer ce morceau aux atmosphères naturalistes à partir d’instruments organiques et d’arrangements électroniques.

Ce morceau est extrait de l’album « Ultrasonic » (label Temporary Residence) réunissant un groupe d’artistes invité par Suart Hyatt (Field Works) pour créer de nouvelles pièces musicales à partir de ses samples et fields recordings dont les écholocations de chauve-souris.

Melodia, Federico Durand (ARG) & Tomoyoshi Date (JPN), The spirit of rain arrives to the forest

Melodia propose une pièce musicale extraite de l’album Saudades (label Own Records) qui mêle field recording et sons cristallins pour créer une atmosphère poétique.

Parc du Thabor Parc du Thabor 35708 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

mercredi 26 août 2020 – 11h00 à 18h00

jeudi 27 août 2020 – 11h00 à 18h00