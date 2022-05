Cathode, Maxime Thoreau Parc du Thabor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Cathode, Maxime Thoreau Parc du Thabor, 29 juin 2020 07:30, Rennes. 29 juin – 5 juillet 2020 Sur place gratuit Sculpture monumentale abstraite, balise échouée loin des côtes ou satellite d’un autre temps qui serait venu s’abîmer dans le parc, de quelle manière cet objet mystérieux est arrivé là ? Inspiré par un objet conservé dans les collections de l’Université de Rennes 1, Maxime Thoreau a imaginé une sculpture monumentale présentée au Thabor durant tout l’été. L’œuvre très géométrique, jouant sur la symétrie, l’articulation de plans et la répétition de structures géométriques simples, conserve cependant un fort pouvoir évocateur. On se prend en effet vite à imaginer de quelle manière cet objet mystérieux est arrivé là. Car sous cette apparence abstraite, on a rapidement l’impression de se trouver devant une sorte de balise échouée loin des côtes ou d’un satellite d’un autre temps qui serait venu s’abîmer dans le parc. Parc du Thabor Parc du Thabor 35708 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 29 juin 2020 – 07h30 à 20h30

