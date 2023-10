Grande collecte de souvenirs pour le Centenaire Marie-Françoise Jeanneau (1927-2027) Parc du Thabor Rennes, 2 novembre 2023 09:00, Rennes.

En prévision du projet de Maison des illustres, le centenaire Marie-Françoise Jeanneau (1927-2027) et ses festivités associées souhaitent relater la vitalité des valeurs de l'écrit.

Dans le cadre du projet de Maison des Illustres aux Portes Cartier de Saint-Malo, le centenaire Marie-Françoise Jeanneau (1927-2027) et ses festivités associées souhaite relater la vitalité des valeurs de l’écrit dans la cité corsaire de la côte d’Émeraude et au-delà des mers en relation avec les cultures savantes des continents du monde entier.

Afin de créer un souvenir unique et de laisser un héritage du centenaire Marie-Françoise Jeanneau (1927-2027) sur le territoire, nous faisons appel à la mémoire de tous !

Pourquoi collecter ?

– Pour enrichir une histoire collective de la pensée poétique et philosophique au niveau local et international

– Pour garantir la conservation de la mémoire de l’univers littéraire de Marie-Françoise Jeanneau (bonnes conditions de conservation, éviter les dégradations ou la disparition de ce patrimoine)

– Pour valoriser les fonds collectés auprès du plus grand nombre : public scolaire, expositions, publications, etc.

Motivés ?

Alors rassemblez vos souvenirs et contactez-nous ! La Grande collecte côté archives privées débutera en janvier 2024 !

Parc du Thabor Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine