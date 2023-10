A la découverte des lieux les plus étonnants de Saint-Malo : la Chambre Hibiscus Parc du Thabor Rennes, 31 octobre 2023 16:00, Rennes.

C’est l’histoire d’une grand-mère, de son « ciel lexical » à la couleur rubis, l’horizon d’un espace de liaison entre les composantes d’une « grande maison » balancée entre l’écho des vagues indisciplinées de Saint-Malo et le creux d’une enfance choletaise entre Anjou et Vendée militaire.

Le souvenir de vacances estivales pour plusieurs générations, mais également tout au long de l’année, notamment lors des grandes fêtes familiales.

Puis lorsqu’on s’y promène encore aujourd’hui, on repense à ce goût des livres transmis par cette grand-mère amoureuses des lettres, Marie-Françoise Jeanneau. L’envie de redonner sens à son histoire en la partageant avec le plus grand nombre.

Donner le même plaisir aux gens dans une démarche de bien être, tout en répondant aux besoins d’évolution des nouvelles générations : le dépassement d’elles-mêmes, l’engagement, le service aux autres et l’exploration du monde.

Cette transmission de savoirs et de savoir-faire est une belle façon de remercier et de rendre hommage à cette grand-mère et à toute sa communauté.

Cette aventure vise aussi à renforcer les liens avec son univers littéraire, berceau de ses origines, tout en affirmant sa modernité avec des cultures savantes des continents du monde entier.

L’hibiscus est une plante qui traditionnellement était un produit sauvage dont la culture est en pleine expansion. Il est de la famille des malvacées qu’il partage avec le coton et le gombo. L’hibiscus est résistant à la sécheresse en raison de son système racinaire pivotant qui lui permet d’explorer les couches profondes du sol en cas d’arrêt des pluies.

Sa culture préfère les sols bien drainés et meublés. L’hibiscus s’accommode à des sols pauvres mais donne de meilleurs résultats en sols humides et fertiles (sols riches en matières organiques et en éléments nutritifs).

La fleur d’hibiscus est caractérisée par la couleur des calices de type rouge qui est le plus apprécié pour les infusions, jus, confitures, gelées, etc.

Élément « phare » du patrimoine à l’occasion du Centenaire Marie-Françoise Jeanneau (1927-2027), la chambre Hibiscus est au coeur du projet de Maison des Illustres actuellement en préparation pour cette commémoration centenaire ouverte sur le rayonnement de la langue et la poésie.

Son nom fait référence à un manuscrit « l’Hermine et l’Hibiscus » imaginé par ses petits-enfants et qui fait lui-même suite à un carnet de voyage « L’Hermine et le Lotus » désireux de renouveler le goût pour l’écriture, le débat d’idées et la pensée poétique et philosophique.

Que ces fleurs d’hibiscus enrichissent le ciel lexical des valeurs de l’écrit, en écho à la renaissance de « Villers-Cotterêts », Cité internationale de la langue française qui vient d’ouvrir ses portes.

Parc du Thabor Parc du Thabor Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine