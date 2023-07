BEAST BINIC SUMMER FEST le 02 Août 2023 Parc du Thabor Rennes, 2 août 2023, Rennes.

Après 4 ans d’absence, le traditionnel rendez-vous en « after » du Binic Folks Blues Festival est de retour au Thabor à l’invitation d’IDO Spectacles. On s’en réjouit déjà ! Une affiche dès plus australienne adoubée par la Nef D Fous et toujours estampillée Beast Records.

A l’affiche de cette édition : BUXOM BLADE (Fr) – MOODY BEACHES (Aust) – LONG HOURS (Aust) – BRAT FARRAR (Aust) – LUNATIC (Aust) – SPLIT SYSTEM (Aust)

• BUXOM BLADE (France)

­Incarnation de l’esprit pub rock anglais, Buxom Blade a été biberonné aux Buzzcocks & co. Le 1er album éponyme sorti chez Beast Records (2018) sent la bière et le rock’n’roll, les soirées (dé)zinguées et les petits matins embrumés. Des soutiers, des damnés qui ne transigent jamais. Leur nouvel opus « Fugitives From Sea » fraichement sorti témoigne à nouveau de leur ténacité à vouloir nous livrer un rock authentique et généreux. Cinq briscards puristes à l’âme rock qui donnent sans reprendre ! Ils ouvriront le bal du Beast Binic Summer Fest 2023.

> Facebook : https://www.facebook.com/thebuxomblade/

> YouTube :https://www.youtube.com/@thebuxomblade3511

• MOODY BEACHES (Aust)

Moody Beaches, groupe originaire de Melbourne, fait sensation avec leur énergie brute et leur style post-punk grunge décapant. La chanteuse Anna, la batteuse Julia et la bassiste Jessie forment ce Power Trio à la réputation solide sur scène DIY underground australienne. Elles viendront présenter leur 1er album “Acid Ocean” récemment sorti chez Beast Records. Un fabuleux combo qui promet, une nouvelle fois, de mettre le feu sur la scène du Thabor. Terriblement efficace ! À (re)découvrir absolument.

> Facebook : https://www.facebook.com/moodybeaches

> YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCKR7HnV23hxTrJgQI_TsD7g

• LONG HOURS (Aust)

Long Hours aka Julian Medor, showman à la voix ardente, sonne comme s’il chantait pour sauver son âme de fiévreuses nuits sans fins.Véritable sensation dantesque, sans jamais succomber à la facilité, il préfère y jouer sa peau coûte que coûte, voilà bel et bien ce qui le distingue. Implacable, il élargit constamment ses horizons, tour à tour estampillé Lofi, Nowave, Synth Punk Croon-core ou encore Gothdoowop. Prolifique à l’extrême, il a sorti pas moins de 27 albums dont le dernier en date « Never Enough ».

> Facebook : https://www.facebook.com/longhoursmusic

> YouTube : https://www.youtube.com/@julianmedor6032

• BRAT FARRAR (Aust)

Après des années à la tête de Digger and The Pussycats, Sam renaît sous le nom de Brat Farrar. Son nouveau projet s’annonce délirant, une véritable machine à tubes tendance punk new wave. Il sera accompagné de quelques fines lames légendaires de Melbourne dont Loki Lockwood à la guitare, le Grand Manitou du son Rock de Spooky Records. Élevant sa démarche DIY à un degré ultime, Brat Farrar déboule depuis sa chambre quelque part à Melbourne avec des morceaux qui sonnent comme s’ils avaient été enregistrés sur cassette en 1979.

> Facebook : https://www.facebook.com/bratfarrarmusic/

> YouTube : https://www.youtube.com/@bratfarrar2266

• LUNATIC (Aust)

Les chouchous du patron du BFBF ! LUNATIC sonne comme un groupe d’adolescents énervés tout droit sortis des 90’s. Ça hurle, ça grogne, c’est bruyant, du raffut bien Grunge alors forcément, on aime ! Une formation récente (2019) mais ultra-solide. Ces quatre australiens ont roulé leur bosse pendant plus de vingt ans dans différentes formations. Ils défendront leur deuxième album sur la scène du BFBF et au Thabor.

Facebook : https://www.facebook.com/lunaticnoises

• SPLIT SYSTEM (Aust)

Pour tous.tes celles et ceux qui ont eu la chance de voir Stiff Richards & Jackson Reid Briggs l’an dernier lors de la Super Cathédrale de Binic et qui en reprendraient bien une petite dose ! Leur nouveau brûlot sonore s’appelle SPLIT SYSTEM et sera présent en avant-première européenne au BFBF 2023 et sur la scène du Thabor le 2 août ! Les punks de Melbourne ont uni forces & talents pour dévoiler ce nouveau projet, leur 1er album sorti chez Legless Records est l’un des meilleurs disques de l’année 2022 ! La recette est dès plus efficace comme en témoigne leur nouveau 45t « On The Streets » à découvrir chez Beast Records.

Instagram : https://www.instagram.com/splitsystem666/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCtcdylZA6LtFR9nNiTzWkDQ

PARC DU THABOR (Théâtre de verdure), Pl. Saint-Mélaine, 35000 Rennes

