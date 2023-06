Mercredis du Thabor Parc du Thabor Rennes, 5 juillet 2023, Rennes.

Bep bloaz e vez kinniget Merc’hervezhioù an Tabor gant Skeudenn Bro Roazhon, abadennoù dañs ha sonerezh Breizh e Park an Tabor. Ho pediñ a ra ar gevredigezh da brofitañ eus an nozvezhioù-se lusket … 5 – 26 juillet 1

Du 2023-07-05 20:00 au 2023-07-26 22:00.

Bep bloaz e vez kinniget Merc’hervezhioù an Tabor gant Skeudenn Bro Roazhon, abadennoù dañs ha sonerezh Breizh e Park an Tabor. Ho pediñ a ra ar gevredigezh da brofitañ eus an nozvezhioù-se lusket gant kelc’hioù keltiek, bagadoù bro Roazhon, sonerien·ezed a-vicher.

War al lec’h e vo ivez skol Gouren Roazhon o kinnig un tañva d’ar gouren, standoù kevredigezhioù Skeudenn Bro Roazhon, tañva da broduoù lec’hel, hag all hag all.

Skeudenn Bro Roazhon présente chaque année les Mercredis du Thabor, spectacles de danses et musiques bretonnes dans l’enceinte du parc du Thabor. L’association vous invite à venir profiter de ces quatre soirées animées par les cercles celtiques et bagadoù du pays rennais, chaque mercredi du mois de juillet.

Vous découvrirez également des démonstrations et initiations au gouren (lutte bretonne), des stands d’informations des différentes associations culturelles bretonnes présentes, et pourrez déguster des produits du terroir.

La Mézanj, Cercle enfants d’Ille-et-Rance, Cercle enfants Kelc’h al Lann, Cercle celtique Tud an Hent Houarn, Bagadig Cesson, Cercle celtique Kelc’h al Lann, Cercle celtique de Chartres de Bretagne, Astour

Youhadenn, Cercle enfants d’Outre-Ille, Cercle d’Outre-Ille, Cercle d’Ille-et-Rance, Groupe Gallo Breton, Cercle celtique les Perrières, Avant-deux du Rheu

Cécile Corbel, Bagad Kadoudal, Cercle celtique du Vieux Moulin, Kejadenn, Cercle Montfortais

Jérémy Kerno & Françoise Tettamanti, Bagad Saint-Grégoire, Sabord’Ille, Trad’Awen

Parc du Thabor Parc du Thabor, Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000