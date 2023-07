Atelier de fabrication de jardinières de balcon Parc du Berry Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Atelier de fabrication de jardinières de balcon Parc du Berry Rennes, 25 août 2023, Rennes. Au programme : Vendredi 25 août, 15h00 1 Du 2023-08-25 15:00 au 2023-08-25 17:00. Au programme : Sensibilisation et échange sur le compost et ses intérêts, les plantes aromatiques, leurs entretiens.

Plantation et conseils

Valorisation de vos balcons et terrasses

Bricolage et utilisation d'outils pour fabriquer des bacs personnalisés

Vous pourrez repartir avec votre bac, votre plantation, paillée et décorée !

Parc du Berry, Rennes, France

