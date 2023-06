XY DANSES ET MUSIQUE LIVE Parc du Berry Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes XY DANSES ET MUSIQUE LIVE Parc du Berry Rennes, 6 juillet 2023, Rennes. XY pose la musique au cœur de l’expérience. Deux musiciens créent un univers électro-acoustique où la batterie et le saxophone dialoguent avec un beatmaking .Les corps des quatre danseurs-ses s’ani… Jeudi 6 juillet, 20h00 1 Du 2023-07-06 20:00 au 2023-07-06 22:00. XY pose la musique au cœur de l’expérience. Deux musiciens créent un univers électro-acoustique où la batterie et le saxophone dialoguent avec un beatmaking .Les corps des quatre danseurs-ses s’animent au rythme de la musique, explorant la question fondamentale « pourquoi dansons-nous ? ».Les danseurs-ses composent une fresque chorégraphique dans une succession d’intentions orchestrées par la musique.Les musiciens creusent un sillage dans lequel les corps se modifient. Une toile harmonieuse est ainsi tissée, tout autour, pour les porter et les emporter dans une conversation entre danses ouest africaines et hip-hop, libérant ainsi une énergie vitale. Des allers-retours entre rythmes puissants et mélodies enivrantes sont insufflés par un appel à la danse tout aussi charnel que spirituel. Parc du Berry Parc du Berry, Rennes, France Rennes 35000 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Parc du Berry Adresse Parc du Berry, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Parc du Berry Rennes

