Summer Landrel Parc d’Herzégovine, Chem. d’Herzégovine Rennes, 3 juillet 2023, Rennes.

Du 2023-07-03 15:00 au 2023-07-21 22:00.

De 15h à 22h

Le Summer Landrel c’est 3 semaines d’animations sur le mois de juillet, du lundi au vendredi qui se déroulent de 15h à 22h sur la plaine d’Herzégovine et le square de Galicie.

Vous trouverez différents espaces d’animation : un espace habitant.e.s, un espace de pratiques sportives, un espace jeux de société, etc.

Des animations de loisir sportif, culturelle pour tous les publics : grands jeux, découverte de nouveaux sports, structures gonflables, spectacle, etc.

La suite du programme à découvrir sur notre site internet et réseaux sociaux !

