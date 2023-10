Kevin Lognoné anime la représentation Bretagne de la fédération française des clubs pour l’UNESCO Parc des Gayeulles Rennes, 9 octobre 2023 10:00, Rennes.

Kevin LOGNONÉ anime la représentation Bretagne de la fédération française des clubs pour l'UNESCO. Et développe des travaux de recherche à caractère historique dans le cadre de la France Design Week.

Originaire de Saint-Malo, il représente la quatrième génération de descendants de Théophile LOGNONÉ (1895-1974), fondateur des industries Probiomer et décoré de la Croix de Verdun. Interroger la notion du temps est apparu comme une évidence par rapport à l’histoire même de sa famille qui exerçait depuis le XIXème siècle la profession de bijoutier-horloger. Elle d’ailleurs a donné son nom à des horloges du XIXème siècle jusqu’au milieu du XXème siècle, horloges Lognoné. A l’origine, le métier d’orloger (sans H) a d’abord été destiné au réglage des canons. Plusieurs générations qui portent son patronyme ont été corsaires (du latin cursus, course) au XVIIème siècle depuis Guillaume Lognoné Le Monnier ayant appartenu à la 4e classe de Cancale et fait six campagnes au service du roi (registre des classes de 1670 et 1682).

L’Homme passe son temps à mesurer le Temps. La quête infinie de précision et l’aspect intangible de la mesure du temps donnent à la pratique horlogère une forte dimension philosophique. Mais quand il ne le réduit pas à la technicité des instruments de mesure, le temps reprend sa dimension philosophique et universelle. Une folle histoire du temps que rappelle dans une exposition patrimoniale l’Abbaye royale de Fontevraud, nécropole de la dynastie Plantagenêt qui régna sur l’Angleterre pendant plus de trois siècles. Cette démarche s’inscrit dans la continuité du projet patrimonial et artistique À toute volée, projet qui a pour but la création de cloches contemporaines pour l’Abbaye royale de Fontevraud en remplacement de celles détruites à la Révolution française.

Chaque individu et chaque société essayent alors, dans une vaine illusion, de définir son rapport au temps et le circonscrire. Le temps est à la fois un sujet simple relevant de l’expérience individuelle de chacun et un sujet abstrait. Le temps s’avère être proche de nos préoccupations mais loin de notre compréhension.

La dernière conférence de Kevin LOGNONÉ organisée en partenariat avec Souvenir de Chateaubriand, amitiés culturelles porte sur le thème : Chateaubriand et le Nouveau Monde. Du Mont-Dol à la Perse.

Les axes de cette conférence visent à aborder l’importance de fouilles archéologiques menées par l’archéologue Marie François Rever, professeur de Chateaubriand. Le passage de la flamme olympique en baie du Mont-Saint-Michel est l’occasion de souligner de nouvelles recherches et mieux connaître les traces d’un manuscrit faisant référence à un héritage grec et perse.

Ce fameux manuscrit relatif aux autels tauroboliques du Mont-Dol : aux origines des observations archéologiques de Chateaubriand, est aujourd’hui inscrit au catalogue général de la bibliothèque nationale de France.

Des travaux réalisés outre-Manche sur ce patrimoine antique d’origine perse ont également été menés en plein cœur de la city de Londres, terre d’accueil des jeux olympiques de 2012 : https://www.londonmithraeum.com/ .

