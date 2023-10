Dialogue cosmopolite sur la dernière étude du World Crafts Council Europe (WCCE) Parc des Gayeulles Rennes, 8 octobre 2023 19:00, Rennes.

La Fondation culturelle Théophile Lognoné organise un dialogue cosmopolite consacré à la dernière étude du World Crafts Council Europe (WCCE). Dimanche 8 octobre, 19h00 1

Dans le cadre du projet CRAFTING cofinancé par l’UE, le World Crafts Council Europe (WCCE) a présenté une nouvelle étude approfondie qui examine le marché européen de l’artisanat, estimé à environ 153 millions de personnes et valant environ 50 milliards d’euros. Le rapport a été réalisé par Ohayō Brand Curation et est le premier des cinq rapports qui seront publiés entre 2023 et 2025 dans le cadre du projet CRAFTING cofinancé par l’UE.

Cette première étude approfondie fournit un profil clair des consommateurs d’artisanat et des informations d’experts, offrant un aperçu du secteur et approfondissant la compréhension du marché européen de l’artisanat.

Avec 820 répondants dans 8 pays européens (Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Norvège, Slovaquie, Espagne et Suède), l’étude a non seulement permis de mieux comprendre les consommateurs d’artisanat d’aujourd’hui, mais offre également des informations précieuses sur la nature dynamique de ce secteur. L’étude a révélé que le marché est majoritairement composé d’acheteuses de tous âges.

Les acheteurs effectuent environ 1 à 4 achats annuels d’une valeur moyenne de 346 €, la céramique, le textile, le travail du bois, les bijoux, le verre et la maroquinerie émergeant comme les produits artisanaux les plus recherchés.

