Pétition en faveur d’un timbre-poste Lucie RANDOIN : tremplin et motivations d’une campagne citoyenne Parc des Gayeulles Rennes, 7 octobre 2023 10:00, Rennes.

Cet appel est relayé sur Change.org, la plateforme mondiale pour le changement : https://chng.it/PHd2DDytgV

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lucie RANDOIN a conservé des sérums et vaccins de l’Institut Pasteur dans les sous sols de l’Institut d’Hygiène militaire de 1943 à 1944, à destination de la Résistance.

La crise sanitaire Covid 19 a souligné un vrai besoin car la recherche pharmaceutique est aujourd’hui l’activité économique et industrielle la plus liée à la recherche fondamentale. Aucun autre secteur n’a autant besoin d’un lien fort et direct entre les entreprises et les laboratoires des universités.

Avec la grande bascule de la pharmacie de la recherche chimique vers la biotechnologie, l’essentiel des nouveaux médicaments est issu en tout ou partie des travaux académiques.

