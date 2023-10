L’Expo 2023 de Doha : des solutions horticoles innovantes pour le monde ? Parc des Gayeulles Rennes, 6 octobre 2023 10:00, Rennes.

Parc des Gayeulles Rennes
Vendredi 6 octobre, 10h00

L’Expo 2023 de Doha offrira au public encore plus d’opportunités de voir le golfe persique et le monde à travers le prisme du développement durable et des solutions horticoles innovantes. Vendredi 6 octobre, 10h00 1

L’Expo 2023 de Doha offrira au public encore plus d’opportunités de voir le Qatar et le monde à travers le prisme du développement durable et des solutions horticoles innovantes. L’événement vise à élargir la compréhension du visiteur du rôle du désert vert pour un meilleur environnement en montrant que des innovations durables – y compris dans la permaculture, l’agriculture verticale, l’agriculture hydroponique – peuvent être introduites successivement dans les milieux désertiques.

Dans un monde inquiet de l’impact du changement climatique et de la détérioration de l’environnement, dans le sillage de Floriade Expo 2022 Amsterdam-Almere, l’Expo 2023 Doha offrira aux visiteurs une vision de l’avenir où les réalisations technologiques peuvent soutenir le développement durable, des villes et des déserts verdoyants.

Après la Coupe du Monde de la FIFA, l’Expo 2023 de Doha sera le deuxième événement international à se tenir au Qatar en moins d’un an. Quel sera son héritage pour le monde ?

À bien des égards, l’Expo 2023 Doha, au Qatar, est la continuation parfaite de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Depuis qu’il a remporté la Coupe du Monde de la FIFA, le Qatar a placé la durabilité en tête de ses priorités, et le tournoi visait à être le premier Coupe du monde toujours neutre en carbone. Nous avons vu l’introduction d’innovations telles que des pratiques intelligentes d’élimination des déchets, des options de transport public à faible émission de carbone, notamment les tramways et le métro, l’utilisation de pratiques de construction durables, notamment le recyclage des stades démontables, et la plantation de milliers d’arbres autour des stades et d’autres espaces verts.

Beaucoup de ces innovations sont là pour rester bien après le coup de sifflet final. L’Expo 2023 de Doha, au Qatar, continuera de remplir la même mission – enraciner les pratiques durables au Qatar et démontrer comment organiser des événements à grande échelle qui minimisent l’impact environnemental.

L’Expo 2023 de Doha continuera d’entraîner des changements positifs, créant un véritable mouvement mondial d’intégration de la durabilité par la conception dans toutes les activités humaines, des événements à l’urbanisme et à l’agriculture. Cette approche est conforme à la Qatar National Vision 2030 et cherche à combiner les innovations modernes avec des traditions séculaires.

Placer la durabilité au cœur de la stratégie et du développement à long terme du Qatar sera un héritage durable de la Coupe du monde 2022 et de l’Expo 2023 à Doha, au Qatar.

L’Expo 2023 de Doha donne au Qatar l’occasion de montrer une autre facette de sa stratégie de développement. Avec l’ouverture de l’Exposition horticole 2023 Doha Qatar, comment avancent les préparatifs sur le site ? Comment la vision se transforme-t-elle en réalité ?

L’infrastructure de la zone internationale est maintenant achevée, de nombreuses personnes à Doha auront déjà vu l’Expo House – le bâtiment hérité – prendre forme. Voir tout le développement qui s’est déjà produit est très excitant.

Bien sûr, avec la Coupe du monde, certaines constructions n’ont commencé qu’à la fin du tournoi, la construction des pavillons nationaux a commencé après la finale de la Coupe du monde. Tous les entrepreneurs étaient à bord d’ici la fin de 2022 pour un démarrage au début de 2023. L’Expo 2023 Doha donne au Qatar l’occasion de montrer une autre facette de sa stratégie de développement, axée sur l’innovation et la capacité de réussir.

