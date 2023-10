Famille Lognoné : de la « course » à l’innovation aux objets d’art de haute précision Parc des Gayeulles Rennes, 3 octobre 2023 18:00, Rennes.

Elle a donné son nom à des horloges du XIXème siècle jusqu’au milieu du XXème siècle, horloges Lognoné. A l’origine, le métier d’orloger (sans H) a d’abord été destiné au réglage des canons. Mardi 3 octobre, 18h00 1

La famille Lognoné dont la filiation remonte à des corsaires (du latin cursus, course) du XVIIème siècle est une famille française du monde des affaires en innovation (industrie, recherche et développement, créations) et engagée sur le plan sportif dans des compétitions de course à la voile (régate).

L’horlogerie occupe une place particulière dans l’histoire maritime de la côte d’Émeraude.

Pour comprendre le parcours de cette famille, il faut faire un détour par l’histoire des grandes familles de Saint-Malo et de la baie du Mont-Saint-Michel, marquée à la fois par le commerce international, l’engagement social et les responsabilités administratives locales.

Quelques inventions et découvertes majeures au XXème siècle

Fondateur des industries Probiomer, Théophile Lognoné (1895-1974) a su allier sa passion pour l’horlogerie à la recherche en nutrition-santé, révolutionnant ainsi l’exploitation des minéraux marins.

Ses inventions et découvertes majeures concernent principalement : le calcium organique vivant, le rôle des minéraux marins dans la nutrition-santé et l’emploi du lithothamne pour le traitement des sols.

L’emploi du lithothamne a trouvé un autre débouché aujourd’hui : il est couramment utilisé pour la fabrication de cosmétique, pour son action sur la reminéralisation des ligaments et des os, également pour soulager, grâce à son PH 8 l’acidité gastrique, les brûlures d’estomac, les ulcères…

La Grande Rue des Stuarts, incubateur familial dans l’horlogerie au XIXème siècle

Chaben Illustrations fondée par deux artistes Dolois, Charlotte et Benjamin, ont réalisé une affiche en exposition à la Halle de Dol qui représente le paysage urbain où les premières activités horlogères ont pris naissance sur l’ancien rivage de la baie du Mont-Saint-Michel, aujourd’hui séparé par un marais.

L’emplacement historique de la bijouterie-horlogerie de la famille Lognoné était situé au numéro 8 de la Grande Rue des Stuarts.

Située dans le quartier Bourg Sainte-Marie la « Grande Rue des Stuarts » est, avec la rue Lejamptel, l’artère principale et commerçante de Dol-de-Bretagne.

Elle rend hommage à la famille Stewart/Stuart qui a donné son nom à une dynastie de rois et reines d’Écosse, d’Angleterre et d’Irlande, dont le fondateur de cette Maison, Walter fitz Alan était l’arrière petit-fils d’Alain Dapifer, noble breton qui était sénéchal de Dol-de-Bretagne.

Un musée Lognoné, digital museum consacré aux anciens comptoirs d’horlogerie et de joaillerie

S’il existe un musée du diamant à Guernesey, à Amsterdam ou à Anvers et même en Afrique du sud à Cape Town, une narration numérique permet aux visiteurs de la côte d’Emeraude d’entrer au cœur d’un livre comme on entrerait par magie au cœur d’un diamant : toutes les facettes font converger la lumière pour élever les esprits et découvrir le passé horloger de Saint-Malo jusqu’en baie du Mont-Saint-Michel.

L’idée d’un musée numérique de l’horlogerie (Watch digital museum) s’inspire du modèle historique de la Bourse horlogère de Mer, organisée à la Halle aux Grains. La Fondation Culturelle Théophile Lognoné souhaiterait développer ce concept dans toute la France et dans le monde pour œuvrer au rapprochement d’anciens comptoirs d’horlogerie et de joaillerie.

Objectif : permettre aux collectionneurs les plus jeunes comme aux plus aguerris d’échanger, de créer des souvenirs sur des pièces d’exception, de partager leurs savoirs. Et enfin dénicher d’anciennes horloges, des archives et de la documentation afin de les valoriser dans le cadre d’un musée numérique qui célèbre la générosité de l’esprit et du partage, à l’instar de l’exposition du musée numérique Zayed-Gandhi développée à Abu Dhabi et dans les Indes.

Une première version en anglais a pour objectif de partager une histoire unique avec le monde entier, en réaffirmant des liens parfois improbables : http://www.lognonemuseum.com/

Chacun peut désormais contribuer et enrichir ce pôle de culture et de développement des connaissances en allant au cœur de vallées profondes comme celles du pays de Saint-Malo et de la baie du Mont-Saint-Michel.

