La représentation Bretagne de la fédération française des clubs pour l'UNESCO présente son équipe

Dimanche 17 septembre, 09h00

La représentation Bretagne de la FFCU a mis en place une feuille de route animée par Abdou Diome et Kevin Lognoné.

Les activités programmées et à venir sont les suivantes : -Constitution et animation de la délégation académique du Projet « l'Eco-Citoyenneté Internationale au Service de la Grande Muraille » (voir le calendrier de mise en œuvre), – Contributions de la FFCU au Colloque « Santé et Corps de Femmes : Pouvoir Agir et Pouvoir d'Agir » (voir le programme du Colloque), – Organisation, lancement e suivi du Jeu Concours « Neptune sourit aux audacieux » – Constitution (progressive) d'une liste de diffusion (structures destinataires des informations générales de notre Réseau, en région et aux niveaux national, européen et mondial), – Conseil d'un groupe de « Clubs Acteurs des Chemins de la Citoyenneté » + accompagnement à l'accréditation en septembre 2024, – Participation de l'Equipe Régionale à la co-construction et à la réalisation de l'Agenda de la FFCU, – Accompagnement et Suivi de la réalisation des missions des Volontaires Service Civique (VSC FFCU- Association Interplus Value, VSC FFCU DRAREIC), – Préparatifs d'une Rencontre Régionale pour renforcer le sentiment d'appartenance à un même Réseau. Rencontre ouverte aux animateurs, aux membres et aux amis de la FFCU de la Bretagne, voire du Grand Ouest de la France !

BON DÉMARRAGE D'ACTIVITÉS ET PLEIN SUCCÈS !

Parc des Gayeulles Rennes
Rennes Ille-et-Vilaine

