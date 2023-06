Sciences en bas de chez toi Parc de Maurepas Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Sciences en bas de chez toi Parc de Maurepas Rennes, 2 août 2023, Rennes. Des ateliers scientifiques et techniques pour comprendre et découvrir son environnement tout en s’amusant. Mercredi 2 août, 15h00 1 Du 2023-08-02 15:00 au 2023-08-02 18:00. 15h à 18h

Des ateliers scientifiques et techniques pour comprendre et découvrir son environnement tout en s'amusant.

Au programme :
Explorateurs et exploratrices de la biodiversité
Partez avec du matériel pour recueillir et observer les plantes et petites bêtes du parc, pour ensuite essayez de déterminer le nom de ce que vous avez observé. Des expériences en complément permettent de comprendre comment la plante se nourrit, grandit…

Les Sciences en bas de chez toi s'associent au Village des sports organisé par la ville de Rennes, pour une après-midi d'ateliers de découvertes et de pratiques sportives.

Pour tous les publics, enfants jeunes et familles. de 15h à 18h

Parc de Maurepas, 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes, France

