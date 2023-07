Atelier fabrication Hôtel à Insectes Parc de Maurepas Rennes, 24 juillet 2023, Rennes.

Du 2023-07-24 16:00 au 2023-07-24 18:00.

L’objectif de cet atelier sera de sensibiliser sur le rôle des insectes au jardin, sur leurs besoins (protection, abris etc.), d’apprendre à utiliser les outils mis à votre disposition et de pouvoir décorer votre jardin ou balcon avec un joli hôtel à insectes et tout cela avec des matériaux de récupération !

Accès libre de 16h à 19h au Parc de Maurepas

Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes, France Rennes 35700