Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Parc de Maurepas Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux Parc de Maurepas Rennes, 17 juillet 2023, Rennes. Dans les villes, les oiseaux ont parfois du mal à trouver des endroits calmes où se nicher, vous pouvez leur apporter un peu d’aide en installant des nichoirs à oiseaux sur vos balcons ou terrasses… Lundi 17 juillet, 16h00 1 Du 2023-07-17 16:00 au 2023-07-17 18:00. Dans les villes, les oiseaux ont parfois du mal à trouver des endroits calmes où se nicher, vous pouvez leur apporter un peu d’aide en installant des nichoirs à oiseaux sur vos balcons ou terrasses. Lors de cet atelier, vous aurez le matériel et les conseils donc vous aurez besoin pour fabriquer de jolis nichoirs ! Entre 16h et 19h, accès libre sans réservation dans le Parc de Maurepas. Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes, France Rennes 35700 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Parc de Maurepas Adresse 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Parc de Maurepas Rennes

