Venez profiter d'une multitude d'activités avant la projection plein air du film d'animation « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » de Rémi Chayé. Mise à disposition de jeux en bois de la ludothèque du quartier Maurepas.

Restauration salée et sucrée par l'association Bretagne-Dadès. 19h : spectacle « Pour de vrai » de la Compagnie Zusvex, performance participative. 19h30-21h30 : atelier S.A.L.A.M.A.N.D.R.E par l'association Bretagne Vivante, un cabinet médical éphémère et itinérant naturologique. 20h-22h : le CycloBlaster de SuperPhonique, déambulation live tout terrain. 22h : projection des court-métrages « Rare » du Comptoir du Doc et « Un cil dans l'oeil » des Films du Macadam. 22h30 : projection du long métrage d'animation « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary ». Parc de Maurepas, 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes, France. Mercredi 12 juillet 2023, de 19h à minuit.

