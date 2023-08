Projection en plein air « We Want Sex Equality » de Nigel Cole Parc de Beauregard Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Projection en plein air « We Want Sex Equality » de Nigel Cole Parc de Beauregard Rennes, 1 septembre 2023, Rennes. **_We Want Sex Equality_** de Nigel Cole 1 et 2 septembre 1 Du 2023-09-01 21:30 au 2023-09-02 23:30. 21h30

We Want Sex Equality de Nigel Cole

Royaume-Uni, 2011, 1h53, vf

Avec Sally Hawkins, Bob Hoskins, Rosamund Pike Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les hommes sont mieux payés que les femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle va tout simplement changer le monde… Ce film se veut une ode au courage de défendre ses convictions qui vont dans le sens de l’histoire, l’égalité entre les hommes et les femmes. Un film social réaliste pimenté d’humour et de couleurs flashy. *** Avant-séances dès 17h *** Parc de Beauregard Parc de Beauregard, Rue Aurélie Nemours, Rennes, France Rennes 35000 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Parc de Beauregard Adresse Parc de Beauregard, Rue Aurélie Nemours, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Parc de Beauregard Rennes latitude longitude 48.131221;-1.699716

