Beauregard clôture l’été Parc de Beauregard Rennes, 1 septembre 2023, Rennes.

Du 2023-09-01 15:00 au 2023-09-02 23:30.

De 15h à 23h30

Dans le cadre de la projection en plein air We Want Sex Equality de Nigel Cole en partenariat avec l’association Clair Obscur et la Ville de Rennes, Le Frac Bretagne, la Cantine Choupiquant, Le Cadran et Ufolep 35 vous propose l’avant-séance suivante :

De 15h à 22h : Ambiance britannique à la Cantine Choupiquant du Frac Bretagne, qui propose en continu rafraîchissements, pâtisseries et snacking « so british »

De 15h à 18h : Atelier en famille : Soyez fan ! L’artiste Jeremy Deller a filmé les fans du groupe britannique Depeche Mode dans le monde entier. Rendez-vous à la Cantine Choupiquant du Frac pour devenir fan d’un jour. Gratuit, sans réservation.

À 16h et 17h : Goûter avec une œuvre. Présentation de l’aquarelle géante intitulée Superheroes de Camille Girard et Paul Brunet. Ça se passe à la Cantine Choupiquant, on ne peut pas la rater ! Durée : 15 min. Gratuit, sans réservation.

De 16h à 19h : La Caravane du Sport avec l’Ufolep35 dans le parc. 5 à 6 activités différentes seront proposées parmi celles-ci (hip hop, parkour, tchoukball, archery run, atelier Sport Santé, dodgeball, ateliers secourisme, homeball, poulball, chase tag, boxe, éveil sportif, grimpe d’arbre…). Ambiance conviviale garantie ! Inscriptions gratuites et sur place, ouvert à tous les publics (enfants, adolescents, adultes, seniors).

À 17h : Visite guidée sur le Matrimoine en allant de Villejean à Beauregard par Destination Rennes. Celle-ci démarrera de la station de métro Villejean-Université. La balade à pieds d’1h30 est construite autour de 2 étapes phares : le campus Villejean Université (ESS Cargot, œuvre de Claire Lucas et de C215) et Beauregard (Œuvre d’Aurélie Nemours et architecture d’Odile Decq). Places limitées à 30 personnes – Inscription par mail : c.colin@rennesmetropole.fr

À 18h, 19h et 20h : Visite guidée Art is magic au Frac Bretagne. Réunissant dessin, peinture, cinéma, performances, costumes, décoration, opinions politiques et humour, ainsi qu’objets étonnants, l’installation Folk Archive de l’artiste Jeremy Deller célèbre l’activité d’un large éventail de loisirs et d’activités britanniques. Durée : 45 min. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée à l’accueil du Frac (accueil@fracbretagne.fr / 02 99 37 37 93).

À 19h : Concert The Boogie Babes. Ce groupe vous propose un répertoire allant du swing à la chanson française grâce à l’union de quatre musiciennes bien connues de la scène rennaise et de leur ami et contrebassiste non moins connu. Azilis Esnault, dont les preuves ne sont plus à faire tant son talent dépasse les frontières de notre chère Bretagne, prête sa voix à un univers riche en couleurs rythmiques et harmoniques, sublimé par le velours de la clarinette. On y ajoute la largeur d’une contrebasse, la diversité de la palette sonore du piano et bien sûr le rythme incroyable d’une batteuse et nous voilà quelque part entre la Nouvelle Orléans et le Paris des années 30.

À 20h30 : Concert La Cosecha Del Barrio Loco. La Cosecha vous propose un voyage à travers la Jungle électropicale. Les voix de ces 4 chanteuses magnétiques posées sur une rythmique impeccable vous offre un cocktail savoureux, épicé et festif. Les riffs finement décochés par le trombone, la trompette et la clarinette enrobent le tout pour vous assurer un dance-floor CALIENTE.

À 21h15 : Court-métrage Barbès de Randa Maroufi, de la série les Intruses (2019) Collection du Frac Bretagne. Dans la série Les Intruses, des femmes « intruses » occupent le temps d’une mise en scène l’espace public, en empruntant les mêmes gestes, les mêmes postures que ceux des hommes. Durée : 6 min

21h30 : We Want Sex Equality de Nigel Cole* (2011) Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les hommes sont mieux payés que les femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle va tout simplement changer le monde. Durée : 113 min *Film sélectionné par le groupe de programmation Superfilm, composé d’habitants et habitantes de Beauregard. Gratuit, sans réservation

Parc de Beauregard Parc de Beauregard, Rue Aurélie Nemours, Rennes, France Rennes 35000