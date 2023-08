Danse et percussions d’Afrique de l’Ouest Parc de Beauregard Rennes, 25 août 2023, Rennes.

Du 2023-08-25 18:30 au 2023-08-25 20:30.

Le collectif la Fête au Village est constitué de percussionnistes, balafonistes et danseurs et danseuses passionné.es par les musiques et les danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest. Laissez vous entrainer par les danses énergiques de Marie-Ange et par les rythmes mandingues chaleureux et envoutants de Pierre, Clem, Yan et Youl. , venez partager leur énergie au son des djembés et des duns ! Un mini-bal africain qui se veut un temps de découverte et de partage

Parc de Beauregard Parc de Beauregard, Rue Aurélie Nemours, Rennes, France Rennes 35000