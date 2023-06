Nuit des étoiles Parc de Beauregard Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Nuit des étoiles Parc de Beauregard Rennes, 11 août 2023, Rennes. La Société d’astronomie de Rennes sera présente dans le Parc de Beauregard à l’occasion de la Nuit des étoiles. Vendredi 11 août, 20h30 1 Du 2023-08-11 20:30 au 2023-08-11 22:30. 20h30

La Société d’astronomie de Rennes sera présente dans le Parc de Beauregard à l’occasion de la Nuit des étoiles. Au programme, conférences à la Maison du parc, observation du soleil, et à la nuit tombée (23h) observation des astres au télescope, avec les bénévoles de la SAR. Rendez-vous à partir de 20h30. Les conférences auront lieu à la Maison du parc, et les observations au niveau du cadran géant dessiné dans le Parc de Beauregard . Parc de Beauregard Parc de Beauregard, Rue Aurélie Nemours, Rennes, France Rennes 35000 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Parc de Beauregard Adresse Parc de Beauregard, Rue Aurélie Nemours, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Parc de Beauregard Rennes

Parc de Beauregard Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/