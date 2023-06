Planétarium et observation du soleil Parc de Beauregard Rennes, 11 juillet 2023, Rennes.

Venez observer les étoiles comme si vous étiez dehors et de nuit. Notre planétarium projette le ciel du soir et vous fait voyager dans le système solaire et la galaxie. Vous découvrirez les merveil… Mardi 11 juillet, 14h00 1

Du 2023-07-11 14:00 au 2023-07-11 16:00.

Venez observer les étoiles comme si vous étiez dehors et de nuit. Notre planétarium projette le ciel du soir et vous fait voyager dans le système solaire et la galaxie. Vous découvrirez les merveilles de l’univers. Nébuleuses, galaxies, amas globulaires, etc…

Les séances sont gratuites, sur réservation. La réservation se fait sur place, à partir de 14h. La dernière séance aura lieu à 17h.

Parc de Beauregard 11 Avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Rennes 35000