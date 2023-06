Après-midi dansée au Parc de Beauregard Parc de Beauregard Rennes, 2 juillet 2023, Rennes.

Réservoir danse vous invite à une après-midi dansée dans le parc de Beauregard, où vous pourrez suivre deux personnages hauts en couleurs, perchés sur leurs échasses et participer à un échauffement collectif.

Échauffement / atelier collectif – Yann Hervé et Dominique Jégou

Pour danser l’été et fêter les vacances Dominique & Yann proposent un échauffement corporel, ludique et musical ouvert à tous·tes. A travers le parc de Beauregard, ils vous guideront pour interagir avec le son et l’espace, mettre en jeu le corps pour s’ouvrir à soi et aux autres.

Déambulation sur échasses – La Famille Pénichilline

La Famille Pénichilline vous invite à suivre deux personnages colorés et hauts perchés sur leurs échasses.

Pour tous·tes, gratuit

Parc de Beauregard, Rue Aurélie Nemours, Rennes, France