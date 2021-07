Rennes CECLPN - 3 Place de Prague 35200 RENNES Rennes Parc aquatique Cobac Parc Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Parc aquatique Cobac Parc, 4 août 2021-4 août 2021, Rennes. Sorties à la journée Sorties à la journée / mercredi 4 août Parc aquatique Cobac Parc Le Blosne / Sorties à la journée mercredi 4 août / CECLPN – 3 Place de Prague 35200 RENNES Parc aquatique Cobac Parc Sortie mutualisée avec le Crabe rouge à la journée Cobac Parc. Quartier : Le Blosne / Infos pratiques Organisé par : Le Centre d’Education Citoyenne et de Loisirs de la Police Nationale Horaires9h00 à 18h00 CECLPN – 3 Place de Prague 35200 RENNES

2021-08-04

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu CECLPN - 3 Place de Prague 35200 RENNES Adresse CECLPN - 3 Place de Prague 35200 RENNES Ville Rennes lieuville CECLPN - 3 Place de Prague 35200 RENNES