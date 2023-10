MADE IN MEIRAX PAPIER TIMBRÉ Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes MADE IN MEIRAX PAPIER TIMBRÉ Rennes, 25 novembre 2023, Rennes. dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Samedi 25 novembre, 21h00 1 Du 2023-11-25 21:00 au 2023-11-25 22:30. Electro au son brut dans un esprit rock.Made in meirax retourne les foules avec un live puissant.Deux électrons libres au service de la danse, le duo envoûte avec leurs synthés, pads et boite à rythme.Difficile de les classer dans une case, des influences allants de Rebotini à Chick Coréa, de P.V.A. à Huoratron…

PAPIER TIMBRÉ 39 rue de Dinan, 35000 Rennes

