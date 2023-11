Exposition peintures Christian Biard Orangerie ouest du parc du thabor Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Du lundi 1er au dimanche 7 avril 2024. 11 h à 18 h 30, Orangerie – Ouest du Thabor, 4, rue de la Palestine, Rennes. 35000 http://www.christianbiard.com.

http://www.christianbiard.com Christian Biard expose à Rennes. Orangerie ouest du Thabor – du 1er au 7 avril 2024 – de 11h à 18h30. Le scintillement de la mer sous le soleil, les camaïeux bleus des courants au large, c’est toute la Bretagne, ses couleurs et son héritage maritime qui se montrent dans les peintures de Christian Biard. L’œil du spectateur retrouve les sensations du promeneur ou du navigateur face à la mer : éblouissement, infini, calme ou tempête… Le travail du peintre reflète sa passion et sa connaissance de la mer qu’il dévoile dans des œuvres parfois sensibles, parfois scientifiques mais toujours colorées et lumineuses. Une partie de son travail traduit sur la toile des « impressions » vécues lors de ses excursions sur la côte et en mer, sous la forme classique du paysage ou avec des cadrages plus surprenants où l’horizon disparaît et où le sujet devient presque abstrait. Si le peintre recherche la finesse du trait et du détail, pour ses portraits classiques de « marines », ses travaux les plus personnels ouvrent la voie à l’expérimentation, toujours à la recherche de la lumière et des reflets. Orangerie ouest du parc du thabor 4 rue de la palestine 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 11:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Orangerie ouest du parc du thabor Adresse 4 rue de la palestine 35000 rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Orangerie ouest du parc du thabor Rennes

