« Langues d'oiseaux » propose de découvrir le travail de deux artistes dont les œuvres s'inspirent de la relation entre création sonore et musicale, et environnement naturel. 13 – 17 septembre

« Langues d’oiseaux » propose de découvrir le travail de deux artistes dont les œuvres s’inspirent de la relation entre création sonore et musicale, et environnement naturel. Tous deux reprennent à leur compte l’utilisation de l’orgue baroque et romantique comme machine à bruiter, à évoquer le son de l’eau (Onda Maris) ou de l’orage, et d’appeaux pour imiter les chants d’oiseaux. S’inscrivant dans une tradition d’imitation de la nature en musique, avec leurs ingénieux dispositifs sonores, oscillant entre sculpture et instrument de musique, ils se placent tout autant du côté de l’invention, de la création de paysages sonores plus vrais que nature construits de toutes pièces.

Orangerie ouest du parc du thabor 4 rue de la palestine 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine