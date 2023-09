Du Dessin à la peinture. Vues de Rennes par C.Didou – Orangerie Est du Thabor Orangerie Est du Thabor Rennes, 19 septembre 2023 14:00, Rennes.

Du Dessin à la peinture. Vues de Rennes par C.Didou – Orangerie Est du Thabor Orangerie Est du Thabor Rennes 19 – 24 septembre

Dessins/Peintures 19 – 24 septembre 1

https://www.c-didou.com/

C.Didou présente, pour la première fois à Rennes, des vues de rennes sur formats support toile, et cartons toilés.

La problématique posée est le passage du croquis urbain réalisé sur le motif avec peu d’outils sur papier, à un travail de peinture sur médium toile (peinture, encres, matité, brillance, matière) réalisé en atelier.

Caroline expérimente un travail proche d’un académisme de Beaux-arts de peinture très bande dessinée, avec en amont; croquis, dessins, notes, pochades réalisés en extérieur et en plein air et en aval; un travail d’atelier de réhauts de peinture réalisé en intérieur.

Ne disposant pas auparavant d’atelier, elle pratiquait le sketch urbain, une pratique légère qui ne nécessite pas de mise en œuvre en œuvre complexe de production picturale.

L’ensemble des « sujets-prétextes », (les rues et bâtiments emblématiques de la ville de Rennes), est depuis début 2015, né d’une volonté d’échapper au règne absolu de l’image numérique lisse et éphémère, pour se ré-ancrer dans le réel et se reconnecter à la matérialité de la production en Art visuel grâce à un travail concret de création d’images sur supports traditionnels.

Le travail sur le motif, nécessite en effet une bonne concentration, une bonne coordination vision-main, et réveille les sensations, odorat, vision, ouvrant ainsi le champ de la perception du monde immédiat., bruits de la ville, chant des oiseaux, air frais, chaleur du soleil…

Cette pratique de dessin en extérieur permet surtout de renouer avec des relations humaines réelles, dans des rencontres,

C’est dans le cadre spatial urbain limité à l’échelle de son quartier et du centre de la Ville, qu’elle met ainsi à distance l’univers éphémère de l’imagerie numérique pour re-matérialiser sa pratique du dessin.

Orangerie Est du Thabor Rennes Rennes Ille-et-Vilaine