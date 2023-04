ÉCHO Les trajectoires de l’intuition. Exposition en duo avec Charlotte Lalandes et Alexandre Lequoeur. orangerie est du parc du Thabor, 1 mai 2023 10:00, Rennes.

Les trajectoires de l’intuition.

Dans l’espace singulier de l’Orangerie Est du parc du Thabor, sur les murs ou en volume, un dialogue s’installe entre deux artistes, entre différents concepts qui, dans leurs résonnances rendent hommage à cette pure et subtile faculté humaine, l’intuition. Cette impulsion guidant mystérieusement les trajectoires de chaque geste créateur.

Charlotte Lalandes, artiste peintre rennaise, réalise des peintures aux techniques mixtes, dorure et feuille d’or sur toile, papiers et bois. Un univers haut en couleur où celle-ci est sublimée par des formes simples, et surtout par une abstraction résolument voulue et même nécessaire. L’artiste suscite par cette épanouissante succession de formes le plus souvent géométriques, l’émotion, celle qui est pure et propre à chacun. Un simple désir, par la trame et la couleur, d’offrir au regardeur un sentiment d’allégresse et d’apaisement. Un travail sur la notion de geste répétitif et intuitif qui amène à entamer un voyage intime et souvent mystérieux, porté par une subjectivité spontanée.

Alexandre Lequœur est un artiste rennais investi dans un processus de recherche ayant pour objet la ligne. De son approche fondée sur la réitération du geste, des rythmes émergent et se propagent au cœur d’espaces géométriques dont il interroge les limites. Combinant l’encre de Chine et le papier, la peinture et le verre afin de donner aux contrastes une résonance musicale, l’artiste conçoit ses œuvres comme des mises en scène où la lumière et l’ombre viennent dialoguer. Interrogeant derrière le mythe l’affect et le concept, il livre une proposition immersive, dynamique, sensible aux changements d’éclairage et de point de vue.

Charlotte Lalandes et Alexandre Lequoeur, par des approches différentes se faisant écho, invitent le regardeur à devenir acteur de son expérience, en y découvrant, par la contemplation et à l’écart des sentiers balisés, ses propres chemins intérieurs.

orangerie est du parc du Thabor Rennes Rennes Ille-et-Vilaine