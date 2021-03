Kokin (…) Slendro | Julien Grossmann Orangerie du Thabor, 14 avril 2021 14:00-14 avril 2021 18:30, Rennes.

Installation sonore et visuelle de Julien Grossmann.

L’installation sonore Kokin (…) Slendro concentre les thèmes majeurs qui parcourent le travail de Julien Grossmann nourri par l’ethnomusicologie et les relations entre musique, pouvoir et identité.

L’œuvre composée de six dioramas sonores rotatifs nous propose de parcourir le monde au travers de six échelles musicales représentées chacune par une petite île posée au centre d’un disque vinyle. Sur les six disques, six compositions musicales différentes de l’artiste jouées au synthétiseur reprenant une des six gammes musicales et le timbre d’un instrument traditionnel. Se jouant de notre perception et de nos représentations, l’artiste utilise la musique comme marqueur géographique, sans qu’il n’y ait de concordance réelle entre le paysage insulaire et la musique qui l’accompagne. Au travers cet exotisme sonore et visuel du diorama, c’est notre relation à l’imaginaire des lointains, lui-même colonisé par l’héritage colonial, que nous propose d’explorer Julien Grossmann.

Orangerie du Thabor 4, rue de la Palestine, 35000 Rennes 35708 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

