Exposition Plurielles Orangerie du Thabor, 1 septembre 2020 10:00, Rennes.

1 – 6 septembre 2020 Sur place Entrée libre et gratuite

Trois femmes artistes exposent leurs oeuvres à l’Orangerie du Thabor

Du 1er au 6 septembre trois femmes artistes : Alix Morère, Patricia Quenouillère et Marine Biteau investissent l’Orangerie du Thabor. Elles proposent une exposition intitulée Plurielles : plusieurs univers féminins où se mêlent délicatesse et mystère, des oeuvres qui suscitent la rencontre avec le spectateur et conduisent à un voyage intérieur.

Alix Morère peint des personnages féminins imaginaires. Attirée par le portrait, sa répétition et ses variations, elle joue avec les couleurs et les motifs. Un face à face méditatif a lieu lorsqu’elle crée un personnage et le voit se développer au fur et à mesure. Une fois terminés, ses personnages appellent à une rencontre avec le spectateur.

L’univers de Patricia Quenouillère est bien cerné : Royaume entre deux, entre le rêve et la réalité. Un monde surréaliste qui laisse une place au rêve mais aussi à l’inconnu. Son désir est que l’autre s’attarde, regarde, entre dans ses oeuvres qui vivent et prennent alors une intensité grâce aux émotions de l’observateur.

Marine Biteau a toujours été attirée par le portrait et tout particulièrement subjuguée par les regards, leurs profondeurs et les émotions qui s’en dégagent. Son travail les retranscrit avec intensité pour interpeller, toucher, intriguer et faire se questionner le spectateur sur l’expression de ses propres émotions.

Orangerie du Thabor – Rennes

Du mardi au vendredi : 10h-14 / 16-19h

Samedi/Dimanche : 10h-19h

Orangerie du Thabor 4, rue de la Palestine, 35000 Rennes

