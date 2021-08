ESTHETIQUE DE LA DELUSION EXPOSITION DE PEINTURE/DESSIN PAR BORIS FOSCOLO Orangerie du Thabor, 13 septembre 2021 12:30, Rennes.

13 – 19 septembre entrée libre 0681522751, boris.foscolo@gmail.com, https://www.instagram.com/artfoscolo/, https://www.facebook.com/boris.foscolo/

L’artiste FOSCOLO nous présente un travail figuratif ou la destructuration par la tache , la coulure et la gestuelle côtoient le réalisme mettant ce dernier à l’ épreuve de la composition générale.

L exposition se découpe en 3 temps forts : la peinture de portrait, la peinture comme allégorie et la dernière : la peinture de nature morte contemporaine . La problématique dans l ‘Art de FOSCOLO réside dans le questionnement sur la liaison entre différents type de représentations au sein du même tableau . Comment passer de la tache à la ligne , de la figuration à l’ abstraction , comment jouer sur les différentes façons de nommer et de ” dénommer ” le ou les sujets représentés.

VERNISSAGE LE MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 A PARTIR DE 18 H

DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2021

HORAIRES 11H/19H30

Texte issu du livre L ESTHETIQUE DE LA DELUSION ( FOSCOLO/LEDELEZIR)

la question du blanc

(…)Le blanc est d abord intervenu comme élément de télescopage du dessin dans la peinture. me permettant de créer des zones de afin de confronter la peinture par plan ( modelé) à sa rivale byzantine, la ligne . Cette intégration s’ est faite de deux manières : par découpage strict, carré blanc à la rupture franche et forme blanche issue de la contre-forme peinte … Cette dualité est apparue à un moment où ma pratique devait être confrontée aux pratiques existantes dans l ‘ Histoire de L Art (DE VINCI / MICHEL ANGE ?). Raphaël nous a montré qu ‘ il était possible de ne pas opérer de choix ou plus précisément de synthétiser les deux modes d’ expression picturale en un seul… Voilà le deal , voilà la problématique qui situe une partie de mon travail … à la grande différence que je ne recherche pas la synthétisation pour compresser deux styles mais à confronter ces deux ambivalences picturales .

Le premier mode impose le traitement par ligne (ou hachure, cernes ) ainsi que la notion de dédoublement de plan : le fond créé en blanc agit comme un double fond et / ou comme une frontalité sans espace et sans profondeur ( surtout quand cette frontière entre peinture et absence est stricte). Là aussi il est question de double réalité dans le tableau , d ‘une fenêtre dans la fenêtre … de la mise en abîme de la fausse réalité de la peinture … de décrédibiliser la peinture pour mieux la rendre irremplaçable ?

Le deuxième mode, intervient comme une présence /absence des éléments du sujet. La forme est reconnaissable par son contour mais sa réalité nous échappe car elle impose une réalité singulière, fantasmée par le regardeur… Elle ne devient figuration que par la mentalisation et l’ analyse de la personne qui observe.

Cette préoccupation d’ abord issue de la pratique ontologique du dessin s’ est peu à peu diversifiée. La frontière stricte, comme procédé, a laissé place par moment à une fluctuation vaporeuse , la fenêtre dans la fenêtre devenant alors une sorte de passage flou . La ligne gardienne du blanc se transforme en tache au service d ‘elle-même et non plus de la figuration. La dualité ligne / modelé dans la figuration laisse alors place à une conception plus large de la peinture en tant que telle : tache , aplat , ligne, hachure , transparence/ opacité , limite net / flou. C’ est un véritable champ de bataille où les forces en jeu font acte d’ alliance , de trahison , de négociation , de rupture … voilà où me mène ma peinture

La picturalité au service de la figuration pourrait laisser place à la figuration comme prétexte à la picturalité …qui sait .

Matérialité des fluides ou fluide de la matérialité ???

Par rapport à la notion de picturalité , celle-ci revêt différentes formes : on retrouve la notion de frontière ou en tout cas un questionnement sur comment opérer cette frontière . Le champ des possibles est alors sans limite : transparence d ‘une peinture diluée et estompée au chiffon, épaisseur de la peinture sortie directement de son tube , frontières tranchantes …Pour cela j’ utilise différents outils. Le premier est dans l’ essence même de la peinture : le pigment .Peinture fluide ou épaisse me permettent de varier les effets picturaux, le temps de séchage entre deux couches également … sec/ frais , semi frais, autant d’états dans la peinture qui conditionne un style. Ce dont je ne veux pas , à l’ image d ‘un dessinateur célèbre contemporain , Bill Sienkiewicz , dont le style est justement d ‘en avoir beaucoup et de casser les codes du genre …

Pour en revenir au “process” de cette matérialité , je change beaucoup de pinceaux , passant du spalter à la brosse dure , à l’éponge , au chiffon à la couleur . Toile verticale ou bien en aplat lors du travail afin de varier les effets, mais, entendons-nous, pas de manière gratuite, enfin je l’espère … L’effet pour l’ effet deviendrait anecdotique , trop systématique. Le but est d ‘arriver à créer une autonomie de l’ œuvre ; par là j’entends une maturité espérée de l’œuvre passant par la discussion heureuse des différents signes graphiques et plastiques la composant … Pour cela le côté intuitif est très important pour moi : ressentir le besoin de placer une gestuelle colorée à un endroit précis , racler la toile ou bien intervenir de manière très liquide sur une zone en particulier, par exemple, sont des étapes de construction / déconstruction de l’ oeuvre en cours qui participe beaucoup à la réussite ( ou non ) de son autonomie. J’ alterne dans ce processus des phases d ‘observations longues afin de pouvoir sauver ou redresser par moment une composition qui m’échappe ou au contraire trop policée … enfin plutôt dire une composition que j’ ai rendue par endroit à l’état de catastrophe sciemment (ou non ) afin de pouvoir repartir sur une base picturale autre car celle ci va me faire aller plus loin dans la préoccupation picturale : lier et dissocier les éléments du tableau vers une justesse de l’ œuvre .

Cette recherche picturale est très présente dans la série STILL LIFE et l’ est moins dans la série Bornlivedie par exemple où l’ autonomie de l’œuvre se crée plus facilement par le côté narratif et allégorique . La stylistique de l’œuvre est donc je l’espère différentes en fonction de la thématique des toiles peintes. Tantôt plus figurative et soucieuse de “BIEN faire ” ( travail d’ artisan que je peux revendiquer ) tantôt assumant un lâcher prise plus présent. Il me serait possible de travailler avec une méthode stricte en ayant un procédé sans faille, peindre avec une palette ” Zonienne” par exemple ou bien établir une peinture en jus de gris pour ensuite monter les valeurs de couleurs , méthode classique de figuration du portrait et de la carnation ; mais cela ne peut m ‘intéresser que ponctuellement car mon but n’est pas en finalité de” bien faire ” mais de passer par le “bien faire ” pour mettre en jeu et en évidence la FRONTIÈRE et son absence sous toutes ses formes. Le sujet humain , le visage et la carnation peuvent être un sujet de recherche d ‘une vie entière mais cela est pour moi trop restrictif dans la conception que j’ ai du travail d ‘Artiste. Je ne nie pas la difficulté de rendre la carnation avec justesse en peinture ( le Bien faire ) et c est pour cela que je pratique la peinture : le défi de la représentation humaine en peinture est un challenge renouvelé sur chaque nouvelle toile et mon amour de la figuration me pousse à cela mais l’ enfermement de n’ avoir que cette problématique en tête est trop limitative à mon esprit de peintre .

Orangerie du Thabor 4, rue de la Palestine, 35000 Rennes 35708 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

lundi 13 septembre – 12h30 à 19h30

mardi 14 septembre – 11h00 à 20h00

mercredi 15 septembre – 11h00 à 19h30

jeudi 16 septembre – 11h00 à 19h30

vendredi 17 septembre – 11h00 à 19h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 19h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 19h30