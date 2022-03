Envols ORANGERIE DU THABOR, 11 avril 2022 14:00, Rennes.

11 – 17 avril Sur place Entrée libre

Un mouvement et sa trace, un outil et sa trace,l’expression d’une énergie et des mouvements de notre âme […]

Une forme d’ écriture de l’espace et du temps qui nous invite à un parcours symbolique.

Dans cette exposition, Suzanne Blanchet nous propose un travail qui relève de la trace. La trace du geste comme de l’outil.

Un mouvement et sa trace, un outil et sa trace, l’expression d’une énergie, et des mouvements de notre âme, la liberté absolue en dehors de tout lien référentiel.

Une forme d’écriture abstraite, une écriture de l’espace et du temps qui nous invite à un parcours symbolique.

Celui de nos propres mondes intérieurs dans un double mouvement de contraintes et d’ ‘’échappées’’ : d’ ENVOLS

Suzanne Blanchet- Mars 2022

ORANGERIE DU THABOR 35000 RENNES 35000 Rennes Thabor Ille-et-Vilaine

lundi 11 avril – 14h00 à 19h00

mardi 12 avril – 11h00 à 19h30

mercredi 13 avril – 11h00 à 19h30

jeudi 14 avril – 11h00 à 19h30

vendredi 15 avril – 11h00 à 19h30

samedi 16 avril – 11h00 à 19h30

dimanche 17 avril – 11h00 à 18h00