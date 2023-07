Exposition « Réseaux du silence » ORANGERIE DU THABOR Rennes, 22 août 2023 10:00, Rennes.

Exposition « Réseaux du silence » ORANGERIE DU THABOR Rennes 22 – 26 août

A travers des installations et des œuvres contemporaines engagées et poétiques, l’exposition « Réseaux du Silence » vous invite à une déconnexion temporaire. 22 – 26 août 1

L’exposition « Réseaux du Silence » vous invite à une déconnexion temporaire, à prendre un instant pour réfléchir sur notre société moderne et notre place au sein de cette toile.

À travers des installations et des œuvres contemporaines engagées et poétiques, cette exposition offre une expérience immersive, invitant chacun à se questionner sur l’omniprésence de la communication digitale, la présence du silence dans notre quotidien, mais aussi à découvrir d’autres réseaux présents à différentes échelles du vivant et qui opèrent en silence….

Les visiteurs auront l’occasion de plonger dans un univers qui interroge les concepts de communication et pourront explorer les interstices de notre monde moderne et du vivant à travers le prisme de la créativité et de la réflexion artistique.

Traudi Malo (Tr Kaos), est une artiste-peintre diplômée de l’École des Beaux-Arts de Paris et de psychologie de l’Université de Rennes. Pendant 25 ans, elle a exercé en tant qu’Art Thérapeute au CHGR de Rennes, organisant régulièrement des expositions des œuvres réalisées par les patients de son atelier. Depuis sa retraite, elle continue d’exposer régulièrement ses œuvres à l’Orangerie du Thabor, gardant toujours un mur dédié aux Artistes de l’Ombre, provenant d’horizons variés.

Après une pause due à des raisons de santé, Tr Kaos revient pour cette exposition, peut-être sa dernière, accompagnée de plusieurs Artistes de l’Ombre.

ORANGERIE DU THABOR 35000 RENNES Thabor Rennes 35000 Ille-et-Vilaine