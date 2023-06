Exposition collective RECUERDO Orangerie du Thabor Rennes, 17 juillet 2023 12:00, Rennes.

Exposition collective RECUERDO Orangerie du Thabor Rennes 17 – 23 juillet

Exposition collective RECUERDO*.

Avec les oeuvres de : José Andrés Aristizabal – Jeremias Escudero – Paola Ibarra – Blanca Pulido – Brack.

Le vernissage vendredi 21 juillet de 17h à 20h.

*SOUVENIR. 17 – 23 juillet 1

https://www.facebook.com/events/2174547466070008/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Recuerdo est une exposition collective de peinture, d’illustration et de photographie.

Avec les oeuvres de :

José Andrés Aristizabal

Jeremias Escudero

Paola Ibarra

Blanca Pulido

Brack

Au-delà des pratiques artistiques, cette exposition collective engage une dynamique des échanges entre artistes sur la perception de nos rêves, nos souvenirs et notre mémoire. La signification et les symboles sont différents d’une personne à l’autre. Ainsi que la représentation et l’utilisation des matériaux divers.

Arrivés en Bretagne depuis plusieurs années, cette exposition montre le résultat de leurs recherches plastiques. Des couleurs et des personnages tant oniriques que réalistes prennent forme à partir de leurs expériences de vie.

*** VERNISSAGE

vendredi 21 juillet de 17h à 20h

*** HORAIRES DE PERMANENCES

12h à 20h

*** COMMENT VENIR

L’Orangerie Est du Parc du Thabor

4 Rue de la Palestine 35000 RENNES

En bus : 11, 51, 57, 64, 67, C4, C6

*Souvenir

Orangerie du Thabor 4, rue de la Palestine, 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine