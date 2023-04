Exposition photographique : Brigitte Delalande Orangerie du Thabor Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition photographique : Brigitte Delalande Orangerie du Thabor, 8 mai 2023 10:00, Rennes. Exposition photographique de Brigitte Delalande à l’Orangerie du Thabor 8 – 14 mai 1 Brigitte Delalande, auteure photographe rennaise, nous invite à découvrir une rétrospective de différents travaux élaborés depuis une dizaine d’années. L’artiste présente ici une vision poétique de son environnement ou le végétal tient une large place, mais également des séries inédites ou l’imaginaire est toujours convoqué. Une exposition photographique à l’Orangerie du Thabor du 8 au 14 mai 2023, ouverte de 10h à 19H. Vernissage le 9 mai à 18H30 Orangerie du Thabor 4, rue de la Palestine, 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

