15 et 16 septembre

Deux pianos et deux grands solistes, une parfaite équation ! Deux pianos et deux grands solistes, une parfaite équation ! François Dumont, compagnon de route de l’Orchestre National de Bretagne depuis plusieurs saisons, s’associe à la pianiste américaine Anne-Marie McDermott. Ils interpréteront deux sommets du répertoire concertant à deux pianos : le Concerto en Ut mineur de Bach, d’une immense richesse polyphonique, et le Concerto n°10 de Mozart, qui fait la part belle au dialogue entre les deux instruments, dont les voix se mêlent et se répondent avec grâce. Sous la direction de Grant Llewellyn, l’Orchestre interprétera également la Symphonie n°49 d’Haydn, comme un pont entre Bach et Mozart pour un concert décidément placé sous le signe de l’union Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 15 septembre – 20h00 à 23h00

vendredi 16 septembre – 20h00 à 23h00

